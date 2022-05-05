مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في هجوم نفذه شاب في فأس شرق تل أبيب

قال مراسلنا في القدس يوم الخميس إن 3 إسرائيليين قتلوا فيما أصيب 6 آخرون جراء هجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب وأضافت أن فرق نجمة داود الحمراء تعالج عددا من المصابين بجروح خطيرة وذكرت أن الشرطة الإسرائيلية طلب من سكان إلعاد عدم مغادرة المنازل وصرحت المراسلة بأن القوات الإسرائيلية تقوم بمطاردة منفذ العملية، معتقدة أن هناك أكثر من منفذ. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه يجري مطاردة مشتبه به بتنفيذ الهجوم في إلعاد ويبدو أنه استخدم فأسا في هجومه، فيما بثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا أولية من مكان العملية وأوضحت الشرطة أن العملية مزدوجة وتمت عن طريق إطلاق نار واستعمال سلاح أبيض ونشرت الشرطة حواجز على طول الشرايين بالقرب من مكان الهجوم في إلعاد، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن سيارة مشتبه بها شوهدت وهي تفر من المكان.