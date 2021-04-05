الأمير حمزة يؤكد التزامه بالدستور الأردني ودعمه للملك عبدالله في رسالة بتوقيعه

نشر الديوان الملكي الأردني رسالة بتوقيع الأمير حمزة بن الحسن، أكد فيها التزامه بدستور المملكة الأردنية الهاشمية، وبأن يكون دوما عوناً وسنداً للملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن وولي عهده.

وبدأ الأمير حمزة رسالته بالتأكيد على أن مصالح الوطن فوق كل اعتبار، "وأن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.

وأضاف: "في ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً.