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عملية طعن بالقرب من موديعين والجيش الإسرائيلي يقتل المنفذ

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العرب اليوم - عملية طعن بالقرب من موديعين والجيش الإسرائيلي يقتل المنفذ

الجيش الإسرائيلي
القدس المحتلة_ العرب اليوم

 أفادت مصادرمساء الخميس بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا نفذ عملية طعن بالقرب من موديعين على الطريق بين القدس وتل أبيب.

وقالت الشرطة في بيان إنها فتحت تحقيقا في حوادث طعن في مفرق موديعين غربا، أصيب خلالها ثلاثة أشخاص، مؤكدة أنه تم تحييد المشتبه به من قبل الأمن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 3 أشخاص أصيبوا في عملية الطعن المذكورة.

وأشار موقع "بانيت" وصحيفة "بانوراما" نقلا من مصادر طبية إلى أن شخصا أصيب بجراح طفيفة ثإر تعرضه للطعن في محطة وقود على شارع 443 بين مفرق موديعين وشيلوت.

كما أصيب شخصان آخران جراء رش غاز الفلفل عليهما قرب مفرق موديعين.

وذكر موقع "بانيت" أن الطواقم الطبية قامت بتقديم العلاج للمصابين.

 

 

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عملية طعن بالقرب من موديعين والجيش الإسرائيلي يقتل المنفذ عملية طعن بالقرب من موديعين والجيش الإسرائيلي يقتل المنفذ



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