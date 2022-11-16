البنتاغون يُصرح المعلومات الأمريكية تعزز استنتاجات وارسو بأن الصاروخ الذي سقط في بولندا مصدره أوكرانيا

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن المعلومات التي تلقتها الإدارة الأمريكية، تؤكد الاستنتاجات البولندية بأن الصاروخ الذي سقط على بولندا كان مصدره من أوكرانيا.