تقرير المفتش العام بالخارجية الأمريكية يؤكد بومبيو اتبع إجراءات مناسبة لتسريع بيع السلاح للسعودية والإمارات
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الصليب الأحمر اللبناني يعلن 10 جرحى في مظاهرة وسط بيروت تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة و32 مصاباً يتم اسعافهم في المكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يعلن قلقون من التطورات في شرق المتوسط ومستعدون لللمساعدة في حل النزاع المسماري يؤكد أردوغان يواصل تعزيز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا المسماري يعلن العديد من المعسكرات في غرب ليبيا أصبحت تحت سيطرة القوات الليبية المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي يؤكد تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية طائرة مساعدات تركية تصل العاصمة اللبنانية بيروت تقرير المفتش العام بالخارجية الأمريكية يؤكد بومبيو اتبع إجراءات مناسبة لتسريع بيع السلاح للسعودية والإمارات مندوبة واشنطن في مجلس الأمن كيلي كرافت تؤكد اليونيفيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تصرح على الحكومة اللبنانية أن تتأكد من عدم حصول حزب الله على أسلحة جديدة وعلى إيران وقف تسليحه المندوبة الأميركية في مجلس الأمن كيلي كرافت تؤكد قدمنا 17 مليون دولار كمساعدات للشعب اللبناني
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تقرير المفتش العام بالخارجية الأمريكية يؤكد بومبيو اتبع إجراءات مناسبة لتسريع بيع السلاح للسعودية والإمارات

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العرب اليوم - تقرير المفتش العام بالخارجية الأمريكية يؤكد بومبيو اتبع إجراءات مناسبة لتسريع بيع السلاح للسعودية والإمارات

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
واشنطن - العرب اليوم

تقرير المفتش العام بالخارجية الأمريكية يؤكد بومبيو اتبع إجراءات مناسبة لتسريع بيع السلاح للسعودية والإمارات

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تقرير المفتش العام بالخارجية الأمريكية يؤكد بومبيو اتبع إجراءات مناسبة لتسريع بيع السلاح للسعودية والإمارات تقرير المفتش العام بالخارجية الأمريكية يؤكد بومبيو اتبع إجراءات مناسبة لتسريع بيع السلاح للسعودية والإمارات



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