اتخذت محافظة الأقصر عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك في إطار التكليفات الواردة، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة في ذلك الشأن.

1ـ تم إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى في نطاق المحافظة والتي يترتب عليها تجمعات اعتبارا من اليوم.

2ـ تم اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

3ـ تم التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها علي الجهات التابعة و المدراس والجامعات .

4ـ الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل علي مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة وإبلاغها فوراً بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

5ـ بالنسبة للمساجد الأهلية التي تتبع المحافظة سيتم البدء في اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاه الجمعة ، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة.

6ـ فيما يتعلق بالكنائس والأديرة تم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها.

7ـ المرور المستمر علي المدارس والمستشفيات للتأكيد علي النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية