الرئيس اللبناني يصرح أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدا دول الخليج

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديدا دول الخليج، متسائلا: "ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟" وفي خطاب متلفز، قال عون: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة" وأضاف: "الدولة وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".