علن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أبوالفضل عموئي، نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، "تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة من جيل IR2 ,IR6 في موقع فوردو النووي"، وذلك وفاً لما نقلته وكالة "إرنا" للأنباء.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به عموئي الأحد حول الاجتماع الطارئ للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية، بحضور رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي، والمتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي، لمتابعة تنفيذ "قانون الإجراء الاستراتيجي الصادر عن البرلمان، حول إلغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية".وتابع، أن صالحي بيّن أن "المنظمة الوطنية كُلفت وفق هذا القانون، بإنتاج 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة في غضون عام واحد، وبناء على ذلك تم لحد الآن إنتاج 25 كلغ من إجمالي هذه الكمية".