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موكب المومياوات الملكية يصل المتحف القومي للحضارة

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العرب اليوم - موكب المومياوات الملكية يصل المتحف القومي للحضارة

موكب المومياوات الملكية
القاهرة - العرب اليوم

وصل موكب المومياوات الملكية الى المتحف القومي للحضارة في الفسطاط 

 

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موكب المومياوات الملكية يصل المتحف القومي للحضارة موكب المومياوات الملكية يصل المتحف القومي للحضارة



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