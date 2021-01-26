مصادر الرئاسة الفرنسيّة تؤكد أنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة لن تغيّر موقفها من حزب الله ولا نيّة لدى ماكرون لزيارة لبنان في المستقبل القريب
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مصادر الرئاسة الفرنسيّة تؤكد أنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة لن تغيّر موقفها من حزب الله ولا نيّة لدى ماكرون لزيارة لبنان في المستقبل القريب

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العرب اليوم - مصادر الرئاسة الفرنسيّة تؤكد أنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة لن تغيّر موقفها من حزب الله ولا نيّة لدى ماكرون لزيارة لبنان في المستقبل القريب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس - العرب اليوم

مصادر الرئاسة الفرنسيّة تؤكد أنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة لن تغيّر موقفها من حزب الله ولا نيّة لدى ماكرون لزيارة لبنان في المستقبل القريب

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مصادر الرئاسة الفرنسيّة تؤكد أنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة لن تغيّر موقفها من حزب الله ولا نيّة لدى ماكرون لزيارة لبنان في المستقبل القريب مصادر الرئاسة الفرنسيّة تؤكد أنّ الإدارة الأميركيّة الجديدة لن تغيّر موقفها من حزب الله ولا نيّة لدى ماكرون لزيارة لبنان في المستقبل القريب



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