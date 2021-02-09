بدء محاكمة عزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

انطلقت في هذه الأثناء المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب في مجلس الشيوخ، على أن يصوت أعضاء المجلس على القواعد التي وافقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة.