انفجار في موقع لتوزيع الغاز غرب طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، مساء الأربعاء، بوقوع انفجار في موقع لتوزيع الغاز في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني، إلى أن "الانفجار وقع في منطقة جسر فرديس بمدينة كرج غرب طهران، ولم ترد أنباء بعد عن سببه والأضرار الذي خلفها".

لكن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في بلدية مدينة كرج، مهدي سميعي، قال للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "الحادث لم يسفر عن إصابة أحد، إلا أن الأضرار المادية كبيرة".

وخلال الفترة الأخيرة، تكررت الانفجارات غير معلومة المصدر بصورة كبيرة في إيران.

وتثير هذه الانفجارات علامات استفهام كبيرة، خاصة في ظل تقارير عن استغلال النظام الإيراني مواقع مدنية لأهداف عسكرية.