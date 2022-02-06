رئيس وزراء إسرائيل يبحث هاتفيا مع الرئيس بايدن قضايا إقليمية من بينها ملف إيران النووي

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن قضايا إقليمية من بينها ملف إيران النووي. وقال رئيس وزراء إسرائيل: "بحثت هاتفيا مع الرئيس بايدن خطوات كبح برنامج إيران النووي". وأضاف أن الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي تناول "عدوان إيران المتزايد في المنطقة العربية".