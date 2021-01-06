اعتراضات داخل مجلس الشيوخ الأميركي على نتيجة فوز بايدن في أريزونا

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكنه ادعاء "سلطة أحادية" لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد. وصرح مايك بنس لأعضاء الكونغرس بأنه يشارك مخاوف العديد من الأمريكيين بشأن نزاهة الانتخابات. هذا، وطعن نواب جمهوريون على نتائج تصويت المجمع الانتخابي لولاية أريزونا وبدء مناقشة لمدة ساعتين.