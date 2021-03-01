البنتاغون تؤكد أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركي جون كيربي، إن السعودية "لديها الحق في الدفاع عن نفسها"، مشيراً إلى وجود "التزامات لدينا تجاه المملكة".

وأضاف أنه "لا علم لدي بأي تغيير في علاقاتنا العسكرية أو غيرها مع السعودية".