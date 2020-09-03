بريطانيا تسجل 1735 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال يوم

سجلت وزارة الصحة البريطانية 1،735 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي؛ مقابل 1،508 تم تسجيلها أمس الأربعاء وقالت وزارة الصحة البريطانية- فى بيان لها اليوم الخميس-: "أنه تم تسجيل 13 حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة خلال الساعات الأخيرة، وفقًا لوكالة رويترز ويواجه العالم أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد؛ خاصة النقل، والسياحة، والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.