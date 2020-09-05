مصر والبحرين يدعمان تشكيل مجلس رئاسي جديد في ليبيا
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مصر والبحرين يدعمان تشكيل مجلس رئاسي جديد في ليبيا

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العرب اليوم - مصر والبحرين يدعمان تشكيل مجلس رئاسي جديد في ليبيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري
القاهرة ـ العرب اليوم

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية في قصر التحرير، وذلك بحضور وفديّ البلدين وأكد الوزيران، في مُستهل جلسة المباحثات، على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وأواصر أخوية، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائي من تطورات ملموسة وكذا بمستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبين، كما اتفق وزيرا الخارجية على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين خلال الفترة المُقبلة بما يتناسب مع الامكانات والفرص الكبيرة المتاحة بالبلدين، ويعكس توجيهات قيادة البلدين في هذا الصدد

كما تناول الوزيران سبل تكثيف العمل المشترك الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المُشترك.

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مصر والبحرين يدعمان تشكيل مجلس رئاسي جديد في ليبيا مصر والبحرين يدعمان تشكيل مجلس رئاسي جديد في ليبيا



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