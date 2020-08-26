إسرائيل تسجل عددا قياسيا للوفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا، ما يعتبر معدلا يوميا قياسيا للوفيات جراء الفيروس في إسرائيل.وبذلك ارتفعت حصلية ضحايا فيروس كورونا في إسرائيل إلى 875 شخصا.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية كذلك عن تسجيل 1952 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 108 آلاف و54 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي هناك 404 مرضى بحالة خطيرة، 119 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.جدير بالذكر أن إسرائيل شهدت ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، في أعقاب رفع إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار الفيروس في مارس الماضي.