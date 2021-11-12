لافروف يصرح سندعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي حول إيران، ورفع العقوبات عن طهران خلال الاجتماع الدولي بهذا الشأن يوم 29 نوفمبر.