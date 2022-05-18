أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن تحليل أجرته شركة التدقيق "سبارك تورو" بأن حسابات ما يقرب من نصف متابعي الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر هي حسابات مزيفة وحسب التحليل، فإن 11 مليونا أو 49.3% من متابعي الصفحة الرسمية للرئيس الأمريكي (POTUS) هم إما روبوتات أو مستخدمون لديهم حسابات غير فعالة وأشارت إلى أن الحال ليس أفضل على الحساب الشخصي لبايدن، حيث أن 43% من الحسابات المتابعة هي حسابات مزيفة أيضا.