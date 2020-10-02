إصابة السيناتور الجمهوري مايك لي بفيروس كورونا

أعلن السيناتور الجمهوري مايك لي، مساء يوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال في بيان نشره على "تويتر" إنه بعد شعوره يوم الخميس، بأعراض مرتبطة بحساسية طويلة المدى، ذهب لإجراء فحص طبي وجاءت نتيجة اختباره لفيروس كورونا المستجد إيجابية.وأضاف أنه زار البيت الأبيض خلال الأيام الماضية.