وزير حوثي يعلن وقف الهجمات على السعودية حال إنهاء التحالف العربي ضرباته على اليمن

أكد وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، هشام شرف، أن هجمات جماعة "أنصار الله" ضد السعودية والقوات الموالية للسلطة اليمنية ستتوقف "عندما يوقف التحالف بقيادة الرياض ضرباته على اليمن".