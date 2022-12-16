مقتل وإصابة 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الموصل
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مقتل وإصابة 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الموصل

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العرب اليوم - مقتل وإصابة 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الموصل

انفجار عبوة ناسفة
بغداد _العرب اليوم

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.

وقال المصدر - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" - "إن طفلين لقيا مصرعهما فيما أصيب ثلاثة آخرون في قرية (عمر قابجي) بناحية بعشيقة شرق الموصل".

وأضاف أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في مقبرة القرية.

 

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مقتل وإصابة 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الموصل مقتل وإصابة 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الموصل



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