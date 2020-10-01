أثار الممثل الكويتي حسن البلام ضجة بين المتابعين في السعودية، بعد تشبيهه بوليد بن غازي سلطان، الذي عُيّن مؤخراً رئيساً تنفيذيا للنادي الأهلي السعودي، إلا أن صورته التي تم إرفاقها مع بيان النادي، أوضحت التشابه الكبير بينه البلام، بحسب المتابعين.وتفاعل المتابعون بتعليقات تظهر الشبه بين البلام وسلطان، كما رحبوا بالرئيس التنفيذي للنادي على أنه البلام، كما أشاروا الى وجود "سكسوكة" لدى البلام، وهي الفرق بينه وبين سلطان، فقالوا إن "السكسوكة" لن تمنع من التعرف عليه.وجاء في التعليقات: "حسن البلام بلا استهبال!"، و"منور النادي حسن البلام"، و"يعني سويت سكسوكة ما بنعرفك"