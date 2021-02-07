الكويت تمنع غير المواطنين من دخولها اعتبارًا من الأحد

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر اليوم الأحد أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتبارا من اليوم مع بعض الاستثناءات، ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت الإدارة في التغريدة "ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم".