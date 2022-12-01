أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها لم تشارك في القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسن القرشي، وأنها علّقت عملياتها ضد التنظيم على خلفية الهجمات التركية على شمال سوريا.