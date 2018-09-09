قتيل برصاص الاحتلال الصهيوني شرق جباليا

استشهد شاب فلسطيني في الثلاثينيات من العمر بعد اصابته برصاص الاحتلال شرق جباليا بعد وقت قصير من اعتقاله.

واعلن جيش الاحتلال ان جنوده رصدوا فلسطينينا يقترب من السياج الامني فقاموا باطلاق النار عليه ومن ثم اعتقاله حيث استشهد في وقت لاحق متأثراً بجراحه.

وقال مراسل معا بغزة ان جنود الاحتلال اطلقوا النار على الشاب عطاف صالح (32 عاما) من سكان جباليا وتوغلوا عدة امتار قرب مخيم العودة بجباليا واعتقلوا الشاب بعد اصابته.

ومنع جنود الاحتلال سيارات الاسعاف من الوصول للشاب لاكثر من نصف ساعة قبل اعتقاله حيث اطلقوا النار على كل من اقترب من السياج.