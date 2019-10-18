الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب قرب طولكرم

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النار على شاب فلسطيني قرب طولكرم بالضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الجيش أحبطت عملية طعن قرب طولكرم، موضحة أنها أطلقت النار وقامت بـ"تحييد" فلسطيني مسلح بسكين ركض باتجاه الجنود عند معبر "تانيم".