روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق نار في ليبيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الأحد، وذلك عقب اجتماع في إسطنبول الأربعاء.وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "دعا رئيسنا والرئيس الروسي إلى وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل 12 يناير"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.ودعت تركيا وروسيا الأطراف في ليبيا إلى "العودة إلى طاولة المفاوضات".وازداد التوتر في ليبيا بعد أن وقع أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، الاولى تتعلق بتعيين الحدود البحرية بشكل يتجاوز حقوق دول الجوار، والثانية تتعلق بالجانب العسكري والأمني، وتمهد لوجود عسكري تركي على أراضي ليبيا.وأعلن الرئيس التركي بالفعل وصول مسلحين إلى ليبيا، إلا أن معظمهم ليسوا أتراك الجنسية.