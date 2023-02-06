عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1000 شخص في حصيلة غير نهائية
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عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1000 شخص في حصيلة غير نهائية

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العرب اليوم - عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1000 شخص في حصيلة غير نهائية

الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا
باريس _العرب اليوم

 أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 1010 أشخاص في سوريا في حصيلة غير نهائية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وامتدت تأثيراته الى سوريا، وفقا لوزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 556 وفاة و1353 إصابة في مناطق حلب وحماة واللاذقية وطرطوس جراء الزلزال، وفي مناطق الشمال السوري أفادت منظمات اغاثة بارتفاع عدد القتلى إلى 430 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.

وبين الدكتور أحمد ضميرية في تصريح لسانا أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

وبثّت وكالة سانا صوراً تظهر دماراً كبيراً في مدن عدة بينها جبلة واللاذقية، انهارت فيها مبان بأكملها موقعة خسائر بشرية وأضرارا جسيمة.

في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية والتي شهدت على ضراوة المعارك وحملات القصف خلال سنوات الحرب، نقلت وكالة سانا عن مصدر في محافظة حلب انهيار 46 مبنى على الأقل.

في حي الأربعين في مدينة حماة، انهار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق، فيما انهمكت فرق الإنقاذ والإسعاف في انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

وقال متحدث باسم الهلال الأحمر السوري في الحي لفرانس برس إن عدد السكان الموجودين في المبنى بلغ نحو 125 شخصاً.

وفي مناطق الشمال السوري، قالت فرق أغاثة أن عدد القتلى ارتفع إلى 430 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.

ورجّحت ارتفاع حصيلة القتلى مع "وجود مئات العائلات تحت الأنقاض" وسط "صعوبات كبيرة والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ".

وأحصت المنظمة انهيار أكثر من 160 مبنى بشكل كامل و330 بشكل جزئي، عدا عن تصدّع آلاف المباني في شمال غرب سوريا.

وأفاد مراسلو فرانس برس في شمال سوريا عن سقوط مبان بأكملها فوق رؤوس قاطنيها. وبدت الأضرار جسيمة في المناطق الأقرب إلى الحدود التركية مثل مدن أعزاز وجرابلس وجنديرس (شمال حلب) وسرمدا (شمال إدلب).

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات قرب غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا الاثنين عند الساعة 04,17 بالتوقيت المحلي (01,17 ت غ) على عمق حوالى 17,9 كلم، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

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عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1000 شخص في حصيلة غير نهائية عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1000 شخص في حصيلة غير نهائية



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