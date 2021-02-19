جونسون يعلن أن الولايات المتحدة استرجعت مكانتها كقائد للعالم الحر بفضل بايدن

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى موقعها كـ"قائد للعالم الحر"، في "خطوة رائعة ساعدت على توحيد الغرب".