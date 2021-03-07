اتهم السودان الحكومة الإثيوبية بتقديم دعم لوجيستي لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، ونائب قائدها جوزيف توكا بولاية النيل الأزرق المجاورة لإثيوبيا.وقال الجيش السوداني في بيان: "قدمت الحكومة الإثيوبية دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال".وأضاف البيان أن "الدعم وصل منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021م، وكان في استقباله القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته".

واتهم السودان السلطات الإثيوبية بالعمل على "استخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي إثيوبي، بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية".