جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن إنفجار غزة ناتج عن تخزين أسلحة بطريقة غير آمنة

ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في خان يونس جنوبي قطاع غزة كان بسبب أسلحة مخزنة بشكل غير آمن في منزل "أحد الإرهابيين" وقال المقدم ريتشارد هيشت في تغريدة على "تويتر": "مأساة أخرى في قطاع غزة اليوم. انفجرت الأسلحة التي تم تخزينها بشكل غير آمن في منزل أحد أعضاء مجموعة إرهابية فلسطينية وقتلت طفلا صغيرا في الجوار" وأضاف: "هذه هي النتائج المحزنة لعسكرة المناطق المدنية من أجل النشاط الإرهابي".