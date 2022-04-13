الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على سد الثغرات في الحاجز الأمني ​​مع الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ووزارة الدفاع يعملان على طول الحاجز الأمني ​​مع الضفة الغربية من أجل "سد الثغرات التي يستخدمها الفلسطينيون لدخول إسرائيل بشكل غير قانوني".