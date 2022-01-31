ستولتنبرغ يُصرح الناتو أكد بوضوح استعداده للحوار مع روسيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف أكد بوضوح استعداده للحوار مع روسيا وقال ستولتنبرغ في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "الحشد العسكري من قبل روسيا غير قابل للتفسير وغير مبرر. ولذلك ينبغي على روسيا تفسيره ووقف التصعيد والدخول في حوار سياسي جدي مع الناتو وحلفائه" وتابع: "أكدنا بوضوح أننا مستعدون له".