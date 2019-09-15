الاحتلال يعلن عن مستوطنة جديدة في غور الاردن
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الاحتلال يعلن عن مستوطنة جديدة في غور الاردن

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الحكومة الإسرائيلية
تل ابيب- العرب اليوم

الحكومة الاسرائيلية تصادق علي اقامة مستوطنة مبوء يريحو في غور الاردن فيما ابدي المستشار القانوني للحكومة اعتراضة علي اقامة تلك المستوطنة

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الاحتلال يعلن عن مستوطنة جديدة في غور الاردن الاحتلال يعلن عن مستوطنة جديدة في غور الاردن



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