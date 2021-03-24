مقتل 4 أشخاص في كينيا بعد اصطدام حافلة بقنبلة مزروعة بجانب الطريق

قال مسؤول كيني إن 4 ركاب قتلوا وأصيب العشرات بجروح عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بقنبلة بدائية الصنع كانت مزروعة بجانب الطريق بمقاطعة مانديرا شمالي البلاد قرب الحدود مع الصومال.وكانت الحافلة متجهة إلى بلدة مانديرا عندما اصطدمت بقنبلة بدائية الصنع، بحسب ما أكد حاكم مانديرا علي روبا، اليوم الأربعاء.ومزقت قوة الانفجار الحافلة، وفق صور التقطت بالموقع ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الشبهات اتجهت إلى حركة "الشباب" المتطرفة، التي توعدت بالانتقام من كينيا لإرسالها قوات إلى الصومال لمحاربة الحركة.وشنت حركة "الشباب" عدة هجمات في كينيا منذ 2011، إلا أن أنشطتها تركزت مؤخرا حول خمس مقاطعات كينية قرب حدود الصومال.وأضاف روبا أن "مقاطعته تقع تحت تهديد متنام من الجماعة المتطرفة، التي تسيطر على 50 بالمئة من الطرق و60 بالمئة من أراضي المقاطعة، بحسبه، ما أجبر على إغلاق العديد من المدارس.