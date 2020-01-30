قال سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، الخميس، إن روسيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والصين، ستقود جهدا دوليا برؤية جديدة مختلفة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرا لخطورة الوضع، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي عن خطته للسلام.وأوضح نوفل أن روسيا جادة بعد هذا الإعلان الأميركي في بذل جهد مع الصين وأوروبا، لمحاولة دعوة الدول الخمس الكبرى بشكل متدرج إذا أمكن ذلك، لخلق رؤية مشتركة تقود إلى جهد دولي إضافي بهذا الموضوع.وأعرف السفير الفلسطيني عن أمله في أن يتم الاستجابة لها. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى تبلور رؤية لدى الجانب الروسي بإمكانية الذهاب إلى ما وصف بـ"مؤتمر مدريد 2".وأوضح نوفل أن هنالك تعليمات إلى كافة السفراء لتفعيل العلاقات الدولية ومواقف الدول للاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، وخلق حوار أكثر شمولية، والبحث عن آليات جديدة لاستكمال الجهد الوطني في ظل التعنت الأميركي.