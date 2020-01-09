ترامب يدعو إلى توسيع الناتو ليشمل الشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه يؤمن بضرورة توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ليشمل الشرق الأوسط، وذلك في خضم التوتر الشديد مع إيران.وكان ترامب يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض، مدليا بتعليقات جديدة عن الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أميركية في العراق.وقال ترامب إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران، بعد قصف صاروخي هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية، لكنه لم يذكر تفاصيل.وتابع: "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها. كانت (العقوبات) صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري. وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".