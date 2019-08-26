اعتبر الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس وزراء البلاد، عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ضربات إسرائيل على "الحشد الشعبي” اعتداء سافرا، مؤكدا عزمهم اتخاذ إجراءات.