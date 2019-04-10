عبدربه منصور هادي يدعو مجلس النواب لعقد دورة غير اعتيادية في محافظة حضرموت

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، مجلس النواب للانعقاد في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية .