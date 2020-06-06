الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 170 ألفا في أفريقيا

سجلت دول القارة الأفريقية 6 آلاف و 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 171 ألفًا و 477 إصابة.

وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية ارتفع إلى 75 ألفًا و 280 شخصًا، بينما بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و 755 حالة وفاة.

وتأتي جمهورية جنوب أفريقيا في مقدمة دول القارة بعدد الإصابات، تتبعها على التوالي مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان.