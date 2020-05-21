الولايات المتحدة تشتري 300 مليون جرعة من لقاح بريطاني لفيروس كورونا بقيمة مليار دولار

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية اليوم: إن الولايات المتحدة طلبت 300 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تقوم شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد بتطويره، وتأمل في أن تكون أول جرعاته جاهزة بحلول أكتوبر المقبل.

وقال وزير الصحة الأميركي أليكس أزار في بيان : إن "هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى صوب توفير لقاح آمن وفعال ومتاح على نطاق واسع بحلول 2021".

ووافقت وزارة الصحة الأميركية على دفع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لتسريع تطوير لقاح "أسترا زينيكا" وتأمين 300 مليون جرعة من اللقاحات للولايات المتحدة بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب بيان الوزارة تسمح الصفقة الأميركية بإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة.