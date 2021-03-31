فرنسا ستوسع نطاق قيود كورونا لتشمل البلاد بالكامل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، في خطاب بثه التلفزيون إن بلاده ستوسع نطاق إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 والتي كانت مقتصرة على منطقة باريس ومناطق أخرى لتشمل البلاد بأكملها اعتباراً من السبت.ومن المقرر ان تستمر تلك الإجراءات الجديدة لمدة شهر على الأقل. وأضاف ماكرون "إذا لم نتحرك الآن سنفقد السيطرة على الوضع".