المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول الزبيدي يؤكد أن هناك سلسلة إجراءات لمواجهة الاعتداءات التركية على سيادة العراق
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المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول الزبيدي يؤكد أن هناك سلسلة إجراءات لمواجهة الاعتداءات التركية على سيادة العراق

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العرب اليوم - المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول الزبيدي يؤكد أن هناك سلسلة إجراءات لمواجهة الاعتداءات التركية على سيادة العراق

لمتحدث باسم القائد العام للقوات العراقية يحيى رسول
بغداد - العرب اليوم

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول الزبيدي يؤكد أن هناك سلسلة إجراءات لمواجهة الاعتداءات التركية على سيادة العراق

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المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول الزبيدي يؤكد أن هناك سلسلة إجراءات لمواجهة الاعتداءات التركية على سيادة العراق المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول الزبيدي يؤكد أن هناك سلسلة إجراءات لمواجهة الاعتداءات التركية على سيادة العراق



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