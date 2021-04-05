الديوان الملكي الأردني يكشف حيثيات اجتماع ضم أمراء بينهم حمزة بن الحسين
آخر تحديث GMT19:57:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة السودان ومصر يتمسكان بالدعوة لتوسيع الوساطة بشأن سد النهضة لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برعاية الاتحاد الافريقي الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتعنت في المواقف ومتمسكة بالوساطة الإفريقية فقط المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يعلن ملتزمون بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله الثاني بشكل كامل الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في غرب دارفور الأمير حمزة يؤكد التزامه بالدستور الأردني ودعمه للملك عبدالله في رسالة بتوقيعه الديوان الملكي الأردني يكشف حيثيات اجتماع ضم أمراء بينهم حمزة بن الحسين محتجون عراقيون يغلقون مصفاة الناصرية النفطية ويتسببون في نقص الوقود الكاظمي يعلن أن العراق يؤكد دعمه للأردن في بسط هيبة الدولة والقانون الخارجية الأميركية تؤكد أن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي لواشنطن اتخاذها
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الديوان الملكي الأردني يكشف حيثيات اجتماع ضم أمراء بينهم حمزة بن الحسين

العرب اليوم -

العرب اليوم - الديوان الملكي الأردني يكشف حيثيات اجتماع ضم أمراء بينهم حمزة بن الحسين

الديوان الملكي الأردني
عمّان - العرب اليوم

نشر الديوان الملكي الأردني بيانا، اليوم الاثنين، كشف فيه حيثيات اجتماع ضم العديد من الأمراء، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق.

وجاء في البيان أنه "بعد أن قرر جلالة الملك عبد الله الثاني التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل جلالته هذا المسار إلى سمو الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن."
 
واجتمع الأمير الحسن وأصحاب السمو الأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، اليوم الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة تاليا نصها:
 
"بسم الله الرحمن الرحيم
 
كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.
 
ويحمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته.
 
ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.
 
وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا."

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الديوان الملكي الأردني يكشف حيثيات اجتماع ضم أمراء بينهم حمزة بن الحسين الديوان الملكي الأردني يكشف حيثيات اجتماع ضم أمراء بينهم حمزة بن الحسين



أخبار ذات صلة

GMT 19:35 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة
العرب اليوم - الخارجية السودانية تؤكد عدم وجود توجه لتمديد التفاوض بشأن سد النهضة

GMT 19:31 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

السودان ومصر يتمسكان بالدعوة لتوسيع الوساطة بشأن سد النهضة لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برعاية الاتحاد الافريقي
العرب اليوم - السودان ومصر يتمسكان بالدعوة لتوسيع الوساطة بشأن سد النهضة لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برعاية الاتحاد الافريقي

GMT 19:28 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتعنت في المواقف ومتمسكة بالوساطة الإفريقية فقط
العرب اليوم - الخارجية السودانية تعلن أن إثيوبيا تتعنت في المواقف ومتمسكة بالوساطة الإفريقية فقط

GMT 19:25 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يعلن ملتزمون بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله الثاني بشكل كامل
العرب اليوم - المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يعلن ملتزمون بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله الثاني بشكل كامل

GMT 19:18 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في غرب دارفور
العرب اليوم - الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ في غرب دارفور

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

جوهرة بإطلالة فرعونية تكريمًا لـ"موكب المومياوات الملكية"

القاهرة - العرب اليوم

شاركت الراقصة جوهرة، متابعيها بإطلالتها الفرعونية، والتي أوضحت أنها تقليدا وتكريما لموكب نقل المومياوات الملكية الذي أبهر العالم مساء السبت.وأكدت جوهرة أنها تقلد الإطلالة المميزة لنفرتيتي بارتداء تاج مطرز من اللولي والمجوهرات وفستان من تصميم فريدة تمرازا بعدسة المصور أحمد أشكر ومكياج دينا راغب. يذكر أن مصر شهدت السبت، حدثًا من أهم الأحداث في تاريخها الحديث، وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات، وهم الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحت...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:51 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

إطلالات من أسلوب ستريت ستايل تناسب الجميع تعرفي عليها
العرب اليوم - إطلالات من أسلوب ستريت ستايل تناسب الجميع تعرفي عليها

GMT 09:15 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

جزيرة أنتيغوا الكاريبية تنبض بالحياة الثقافية وروح المغامرة
العرب اليوم - جزيرة أنتيغوا الكاريبية تنبض بالحياة الثقافية وروح المغامرة

GMT 13:58 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

ديكورات غرف استقبال بسيطة في منازل المشاهير
العرب اليوم - ديكورات غرف استقبال بسيطة في منازل المشاهير

GMT 16:18 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

غريفيث يبحث مع "الانتقالي الجنوبي" جهود إعلان هدنة شاملة في اليمن
العرب اليوم - غريفيث يبحث مع "الانتقالي الجنوبي" جهود إعلان هدنة شاملة في اليمن

GMT 11:50 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه
العرب اليوم - فيسبوك يمنع فيديو لترامب كان عبارة عن مقابله معه

GMT 13:32 2021 السبت ,03 إبريل / نيسان

تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة
العرب اليوم - تعلمي كيفية تنسيق الأفرول لإطلالة صيفية مميّزة

GMT 11:44 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

السياحة في زيورخ لهواة التاريخ والثقافة والترفيه
العرب اليوم - السياحة في زيورخ لهواة التاريخ والثقافة والترفيه

GMT 11:25 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية
العرب اليوم - 5 نصائح مهمة في إنارة الجلسات الخارجية

GMT 00:52 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

محمد علي الحوثي يحذر إيران من "تكرار خطأ" مرتبط بالاتفاق النووي
العرب اليوم - محمد علي الحوثي يحذر إيران من "تكرار خطأ" مرتبط بالاتفاق النووي

GMT 09:22 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس
العرب اليوم - صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:12 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

مديرة "RT العربية" تؤكد تعرضهم لهجوم منسق بدوافع سياسية
العرب اليوم - مديرة "RT العربية" تؤكد تعرضهم لهجوم منسق بدوافع سياسية

GMT 16:58 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

"إياتا" تكشف موعد تصريح السفر الرقمي الخاص بـ"كورونا"
العرب اليوم - "إياتا" تكشف موعد تصريح السفر الرقمي الخاص بـ"كورونا"

GMT 12:53 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

شركة "زيبليز" تطلق ساعة ذكية اقتصادية
العرب اليوم - شركة "زيبليز" تطلق ساعة ذكية اقتصادية

GMT 12:08 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

"روس كوسموس" تدرس إمكانية تحقيق مشروع رخيص للرحلة الفضائية إلى القمر
العرب اليوم - "روس كوسموس" تدرس إمكانية تحقيق مشروع رخيص للرحلة الفضائية إلى القمر

GMT 14:32 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

الكاف تقرر تأجيل لقاء «سيراليون» و«بنين» فى تصفيات أفريقيا لـ«يونيو» المقبل
العرب اليوم - الكاف تقرر تأجيل لقاء «سيراليون» و«بنين» فى تصفيات أفريقيا لـ«يونيو» المقبل

GMT 17:21 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

باكستان ترفع الحظر عن "تيك توك" للمرة الثانية في 6 أشهر
العرب اليوم - باكستان ترفع الحظر عن "تيك توك" للمرة الثانية في 6 أشهر

GMT 08:18 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

عبد الله القويز يؤكّد أنه لابد من توحيد العملة الخليجية
العرب اليوم - عبد الله القويز يؤكّد أنه لابد من توحيد العملة الخليجية

GMT 20:08 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

اتحاد الكرة المصري يتكفل بعلاج نجم الأهلي أصيب في مباراة مصر ضد كينيا
العرب اليوم - اتحاد الكرة المصري يتكفل بعلاج نجم الأهلي أصيب في مباراة مصر ضد كينيا

GMT 03:49 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

موسكو أكثر المدن الروسية وجهة للاستجمام الصيف المقبل
العرب اليوم - موسكو أكثر المدن الروسية وجهة للاستجمام الصيف المقبل

GMT 07:09 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

الفالح يكشف عن إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية
العرب اليوم - الفالح يكشف عن إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية

GMT 19:55 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

غوغل تخطط لفتح مكاتبها في الولايات المتحدة في آب/ أبريل
العرب اليوم - غوغل تخطط لفتح مكاتبها في الولايات المتحدة في آب/ أبريل

GMT 16:23 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة
العرب اليوم - تصوير المجال المغناطيسي للثقب الأسود لأول مرة

GMT 16:24 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع
العرب اليوم - الأقمار الكاملة "قمر الدودة" تزين السماء نهاية الأسبوع

GMT 21:51 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية
العرب اليوم - إجراءات بسيطة لكسر إدمان الهواتف الذكية

GMT 01:09 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

لاعب شطرنج مصري يقتنص فضية أندية أوروبا
العرب اليوم - لاعب شطرنج مصري يقتنص فضية أندية أوروبا

GMT 23:50 2016 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

دقيقة فقط لتحصلي على غمازات الخدود
العرب اليوم - دقيقة فقط لتحصلي على غمازات الخدود

GMT 01:51 2014 الجمعة ,13 حزيران / يونيو

أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية
العرب اليوم - أسعار السمسم والذرة بأنواعها في أسواق القضارف السودانية

GMT 17:15 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

السيسي يطلع على خطط الجيش المصري لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا
العرب اليوم - السيسي يطلع على خطط الجيش المصري لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا

GMT 21:07 2017 السبت ,20 أيار / مايو

إيمان الحصري تستضيف ياسمين الخيام للحديث عن "شيخ المقرئين"
العرب اليوم - إيمان الحصري تستضيف ياسمين الخيام للحديث عن "شيخ المقرئين"

GMT 18:08 2019 الجمعة ,14 حزيران / يونيو

عقوبة مخفضة في أول حكم بفضيحة الجامعات الأمريكية
العرب اليوم - عقوبة مخفضة في أول حكم بفضيحة الجامعات الأمريكية

GMT 08:35 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

"CV-1" تدخل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية
العرب اليوم - "CV-1" تدخل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية

GMT 16:23 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال غير متفائل بشأن صدارة التصنيف العالمي
العرب اليوم - لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال غير متفائل بشأن صدارة التصنيف العالمي

GMT 11:15 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

"كيا ستينجر" تدخل فئة سيارات الصالون الرياضية
العرب اليوم - "كيا ستينجر" تدخل فئة سيارات الصالون الرياضية

GMT 02:44 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليو

منه فاروق تؤكد أنها لم تدخل مجال الإعلام بالواسطة
العرب اليوم - منه فاروق تؤكد أنها لم تدخل مجال الإعلام بالواسطة

GMT 09:17 2016 الأحد ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

مي عُمر تعتذر عن مسلسل "حكايات بنات 2" من أجل "هو وهي وهي"
العرب اليوم - مي عُمر تعتذر عن مسلسل "حكايات بنات 2" من أجل "هو وهي وهي"

GMT 01:39 2015 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار مبهجة لتزيين منزلك قبل حلول أعياد الكريسماس
العرب اليوم - أفكار مبهجة لتزيين منزلك قبل حلول أعياد الكريسماس

GMT 19:24 2015 الجمعة ,10 تموز / يوليو

السياحة في تونس تتلقى ضربة موجعة بدعوة الدنمارك و بريطانيا مواطنيها للمغادرة
العرب اليوم - السياحة في تونس تتلقى ضربة موجعة بدعوة الدنمارك و بريطانيا مواطنيها للمغادرة

GMT 03:27 2015 الثلاثاء ,07 تموز / يوليو

روني يصل أول تدريبات الموسم الجديد في سيارة "بي إم دبليو" صديقة للبيئة
العرب اليوم - روني يصل أول تدريبات الموسم الجديد في سيارة "بي إم دبليو" صديقة للبيئة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab