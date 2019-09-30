اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الإثنين ان تدمير اسرائيل أمر ممكن مشيرا الى ان ذلك "لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".

وقال اللواء سلامي "لقد وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (ثاني 40 عاما من الثورة) إمكانية تدمير الكيان الصهيوني المزيف، ولا بد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه" وذلك كما نقل عنه الموقع الرسمي للحرس الثوري ووكالة فارس للانباء.