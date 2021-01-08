سيناتور جمهوري يصرح ترامب خرق قسمه وسأنظر في أي مبادرة لعزله

أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي، بين ساس، أنه سينظر "في أي مبادرة مطروحة" حول عزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، متهما إياه بخرق القسم الذي أداه عند توليه المنصب. وقال ساس، الذي يمثل في مجلس الشيوخ ولاية نيبراسكا: "سأنظر بالتأكيد في أي مبادرات قد يطرحها مجلس النواب في حال اجتماع أعضائه وإطلاقهم عملية (حول موضوع عزل ترامب)".