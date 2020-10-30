الدفاع التركية تخصص مروحيتين لأعمال البحث والإنقاذ في إزمير

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تخصيص مروحيتين للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بولاية إزمير، غربي البلاد، عقب تعرضها لزلزال خلف 6 قتلى وعشرات الجرحى. الدفاع التركية تخصص مروحيتين لأعمال البحث والإنقاذ في إزميرقتلى وجرحى في زلزال ضرب غرب تركيا

وذكرت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أنها "شكلت خلية أزمة بسبب الزلزال، والتي كلفت بدورها مروحيتين للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بإزمير". وأضافت: "قررت خلية الأزمة تنظيم 3 رحلات عبر طائرات نقل تابعة للقوات المسلحة، لنقل طواقم البحث والإنقاذ إلى إزمير، من ولايات أنقرة وأرضروم وديار بكر".

وضرب زلزال في وقت سابق الجمعة، بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وكان مركزه بحر إيجة، حيث وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء "سفريحصار"، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومترا تحت سطح الأرض.