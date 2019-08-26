مباحثات خليجية أميركية لضمان حرية التجارة الدولية في الخليج

بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، مع قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الأدميرال جيمس مالوي، علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين الجانبين.

وذكر بيان لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، أن الاجتماع تطرق إلى جهود القوات البحرية الأمريكية لحماية الملاحة البحرية وضمان حرية التجارة الدولية في منطقة الخليج، والبحر الأحمر، وسبل تعزيز التعاون الخليجي الأمريكي في هذا المجال.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة، لحشد الجهود الإقليمية، والدولية لضمان أمن وسلامة إمدادات الطاقة من المنطقة، حماية للاقتصاد العالمي.